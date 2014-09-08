ГПУ закликає світ визнати "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями
21:47, 08 вересня 2014Політика
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Генеральний прокурор Віталій Ярема закликає міжнародну спільноту визнати угруповання "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями.
Генпрокурор закликав визнати "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями / фото УНІАН
Про це він сказав під час зустрічі з генеральним секретарем правозахисної організації Amnesty International Салілом Шетті, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ).
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"Згідно з міжнародним правом у їхніх діях є усі ознаки терористичних організацій", - підкреслив генпрокурор.
Він також повідомив правозахисникам про хід розслідування злочинів, вчинених на території проведення антитерористичної операції.
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