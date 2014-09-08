ГПУ закликає світ визнати "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями

21:47, 08 вересня 2014
Політика
0 0

Генеральний прокурор Віталій Ярема закликає міжнародну спільноту визнати угруповання "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями.

Генпрокурор закликав визнати "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями / фото УНІАН

Про це він сказав під час зустрічі з генеральним секретарем правозахисної організації Amnesty International Салілом Шетті, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Читайте такожУкраїна просить РФ тримати своїх терористів у себе вдома, а не відправляти на Донбас

"Згідно з міжнародним правом у їхніх діях є усі ознаки терористичних організацій", - підкреслив генпрокурор.

Він також повідомив правозахисникам про хід розслідування злочинів, вчинених на території проведення антитерористичної операції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter