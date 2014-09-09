Луценко зізнався, що не розумів специфічності питання торгівлі зброєю з країнами НАТО

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає LB.ua.

"У момент, коли я дізнався про ці заяви я приніс вибачення всім, хто був причетний до цієї ситуації. При цьому я знав, що торгівля зброєю є особливою темою, просто не розумів наскільки особливою, особливо в напіввоєнній ситуації, в якій Україна перебуває зараз. Мені важливіше, щоб зброя була тут. Будемо вважати, що ми купимо його в військторзі", - сказав Луценко.

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Нагадаємо, 7 серпня Юрій Луценко заявив про передачу Україні летального зброї низкою країн-членів НАТО.