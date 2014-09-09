Підписання мінського протоколу не свідчить про легітимізацію "ЛНР" і "ДНР"

Про це заявив директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс. Він підкреслив, що в документі немає жодних згадок про ці організації, а сам документ заснований на мирному плані президента Петра Порошенка з дотриманням принципів територіальної цілісності та суверенітету України.

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Євген Перебийніс зазначив, що, крім двостороннього режиму припинення вогню і звільнення заручників, подальші зусилля тристоронньої контактної групи будуть спрямовані на відновлення контролю над кордоном, виведення російських військ, військової техніки і бойовиків з території України, а також зняття перешкод для доступу гуманітарної допомоги в східні регіони.