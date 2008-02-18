Яценюк демонстративно залишив засідання Погоджувальної ради (доповнена)
Фракція ПР не готова домовлятися?
Фракція Партії регіонів не готова домовлятися, заявив сьогодні на Погоджувальній раді голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК.
Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що зранку уже відбулося засідання керівників фракцій парламенту, і стало зрозуміло, що бажання домовлятися відсутнє.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, стало очевидним, що «мова йде про крісла і про владу».
Він наголосив, що фракція Партії регіонів не готова домовлятися. «Дочекаємось, коли вони будуть готові», - додав А.ЯЦЕНЮК.
Під час цієї промови з місця член фракції КПУ Олександр ТКАЧЕНКО почав кричати до А.ЯЦЕНЮКА: «Ви не директор парламенту!». На це голова ВР відповів: «Не перебивайте».
На початку Погоджувальної ради А.ЯЦЕНЮК зайшов до зали і навіть не сів за стіл президії, а весь свій короткий виступ промовив стоячи, після чого одразу ж пішов з Погоджувальної ради.