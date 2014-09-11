Турчинов: Якщо мирно очистити Донбас не вдасться, альтернативи воєнному стану не буде
12:53, 11 вересня 2014Політика
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Спікер виключає, що Росія буде контролювати частину території Донецької і Луганської областей.
Турчинов каже, що головне завдання - не дати перетворити Донбас на зону замороженого конфлікту / Фото УНІАН
Спікер Верховної Ради Олександр Турчинов вважає, що для України вкрай важливо не дати перетворити Донбас на зону замороженого конфлікту. Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Фокус".
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"Наше завдання - не дати перетворити Донбас на зону замороженого конфлікту. Тільки під цим кутом можна розглядати будь-які дії на сході. Тому я виключаю формат, при якому Україна погодиться з тим, що Росія буде контролювати частину території Донецької та Луганської областей", - сказав Турчинов.
За його словами, якщо мирним шляхом очистити Донбас не вдасться, то альтернативи воєнному стану не буде.
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