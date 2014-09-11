Турчинов: Якщо мирно очистити Донбас не вдасться, альтернативи воєнному стану не буде

Спікер Верховної Ради Олександр Турчинов вважає, що для України вкрай важливо не дати перетворити Донбас на зону замороженого конфлікту. Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Фокус".

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"Наше завдання - не дати перетворити Донбас на зону замороженого конфлікту. Тільки під цим кутом можна розглядати будь-які дії на сході. Тому я виключаю формат, при якому Україна погодиться з тим, що Росія буде контролювати частину території Донецької та Луганської областей", - сказав Турчинов.

За його словами, якщо мирним шляхом очистити Донбас не вдасться, то альтернативи воєнному стану не буде.