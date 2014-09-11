Вибухових пристроїв на львівському бронетанковому заводі та заводі „Лорта” не виявлено
Після проведеного обстеження будівель та територій львівського бронетанкового заводу та львівського державного заводу „Лорта” вибухонебезпечних предметів, про які попереджали сьогодні телефоном невідомі, виявлено не було.
Про це повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.
Вона зазначила, що загалом з підприємств було евакуйовано близько 2000 осіб.
Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення осіб, які надали неправдиві повідомлення про мінування.
Читайте такожУ Львові невідомі повідомили про замінування бронетанкового заводу і заводу "Лорта"
Як відмітила Добровольська, з початку червня у місті Львові зареєстровано близько 40 неправдивих повідомлень про мінування розважальних закладів, ресторанів, торговельних закладів, вокзалів, автостанцій, шкіл. Повідомлення про мінування підприємств – зареєстровані вперше.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 13.35 невідомий повідомив про замінування будівлі заводу "Лорта" на вулиці Патона у Львові, після чого кинув слухавку. О 13.52 до працівників міліції надійшло анонімне повідомлення від чоловіка про замінування території та будівлі Львівського бронетанкового заводу на вулиці Стризькій.