Вибухових пристроїв на львівському бронетанковому заводі та заводі „Лорта” не виявлено

Про це повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

Вона зазначила, що загалом з підприємств було евакуйовано близько 2000 осіб.

Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення осіб, які надали неправдиві повідомлення про мінування.

Читайте такожУ Львові невідомі повідомили про замінування бронетанкового заводу і заводу "Лорта"

Як відмітила Добровольська, з початку червня у місті Львові зареєстровано близько 40 неправдивих повідомлень про мінування розважальних закладів, ресторанів, торговельних закладів, вокзалів, автостанцій, шкіл. Повідомлення про мінування підприємств – зареєстровані вперше.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 13.35 невідомий повідомив про замінування будівлі заводу "Лорта" на вулиці Патона у Львові, після чого кинув слухавку. О 13.52 до працівників міліції надійшло анонімне повідомлення від чоловіка про замінування території та будівлі Львівського бронетанкового заводу на вулиці Стризькій.