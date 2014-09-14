ЗМІ: всі вантажівки з російського гуманітарного конвою повернулися з Луганська до РФ

Остання вантажівкя конвою МНС РФ, що доставив до Луганська гуманітарну допомогу, перетнула кордон і повернулася на територію Росії, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Всі машини без яких-небудь інцидентів дісталися до українсько-російського кордону і в 18:30 мск остання з них перетнула кордон", - сказав співрозмовник агентства.

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Число машин з другого гуманітарного конвою, які повернулися до РФ, збігається з тим, яке виїхало з Росії, заявив керівник прес-служби Південного митного управління Раян Фарукшин. "Всі машини, які виїжджали з РФ, повернулися порожніми. Їх кількість збігається з тією, яка виїжджала", - сказав Фарукшин.