Депутат ВР проголосував на виборах у Криму

Про це свідчить відео, опубліковане в інтернеті, передає Крим. Реалії.

«Я сьогодні голосував за кращий Крим, за краще наше місто (Судак) у майбутньому, за краще життя кримчан. Віддав голос за тих, хто повинен у перспективі зробити життя краще, краще і справедливіше», – сказав Дейч, вийшовши з виборчої дільниці в Судаку.

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Він, як і раніше, є народним депутатом України. Згідно з інформацією на офіційному порталі Верховної Ради, востаннє Дейч брав участь у роботі законодавчого органу країни 3 липня нинішнього року.

Як повідомляв УНІАН,14 вересня в анексованому Криму вперше відбулися вибори за російським законодавством в «Державну раду», а в Севастополі – в «Законодавчі збори» міста. Крім того, відбулися вибори до місцевих органів влади.

Генеральна прокуратура України заявила, що проведення виборів 14 вересня в Криму – на тимчасово окупованій території України, є спробою захоплення влади. Організаторам виборів загрожує до 10 років позбавлення волі. В день голосування про кримінальну відповідальність за незаконні вибори в Криму нагадали і в РНБО України.

Своє різке засудження щодо проведення в анексованому Криму виборів висловив МЗС України, закликавши також все міжнародне співтовариство до їх засудження.

Меджліс кримських татар і низка кримськотатарських організацій закликали співвітчизників до бойкоту підготовки та проведення виборів в умовах окупації. Про невизнання виборів в анексованому Криму заявили також представники українських організацій і об`єднань вимушених переселенців з Криму.