Жодних змін в Угоду про асоціацію не вносили - голова комітету Європарламенту

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, сторони обговорили нещодавні домовленості щодо синхронізації ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка запланована на 16 вересня, коли одночасно Верховна Рада та Європарламент мають затвердити угоду.

Президент України вкотре наголосив на тому, що ”жодних змін в текст Угоди про асоціацію вноситися не буде”.

Зі свого боку Брок підтвердив той факт, що попри тиск з боку Російської Федерації, європейська сторона та Україна не погодились на жодні зміни в Угоді про асоціацію.

”Ця Угода дуже вигідна для України - вона відкриває великі можливості. Але все залежатиме від українців та української влади, якій для отримання цих переваг потрібно провести глибокі реформи” - наголосив євродепутат.

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”Угода надасть можливість Україні піти шляхом реформ в таких важливих сферах як верховенство права, демократія, так й в економічній площині. Зміни в законодавстві у відповідності до угоди зроблять Україну більш конкуретноздатною на міжнародному ринку. Вже зараз, на етапі попереднього застосування угоди, ми бачимо зростання українського експорту до ЄС на 14%”, - сказав Брок.

Він також заявив, що асиметричне застосування угоди надає переваги Україні у відносинах з ЄС.

Сторони також обговорили реалізацію Мирного плану президента України, зокрема законодавчі ініціативи задля збереження миру на Донбасі.

”Я вдячний президенту за його наміри запропонувати антикорупційну реформу і прийняти закони, які дозволять децентралізувати владу і застосувати амністію в рамках мирного врегулювання. Це кроки, які сприятимуть реалізації Мирного плану на сході країни”, – заявив Брок.

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”Закон про амністію є дуже важливим для об`єднання країни, і та ціна, яку треба заплатити за мир, навіть якщо вам це не подобається, це ціна за мир та свободу, яку потрібно заплатити”, - сказав він.

Брок наголосив на важливості того, щоб Росія також мала політичну волю для мирного врегулювання.