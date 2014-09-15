За уточненими даними кримського виборчкому, явка на "виборах" у Криму становила 52,91%

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, оприлюднені сьогодні близько полудня на сайту виборчої комісії Криму.

За даними сайту, цю явку пораховано станом на 20 годину 14 вересня.

Водночас, згідно з даними на 19 годину 14 вересня, явка виборців становила всього 45,26%.Читайте такожВ окупованому Криму явка на "виборах" склала менше 50%

Виборчком також повідомляє, що за попередніми підсумками опрацювання трохи більше 50% протоколів на «виборах» до так званої Державної ради Криму лідирує кримське регіональне відділення всеросійської політичної партії «Єдина Росія» з результатом 71,04%, на другому місці кримське регіональне відділення політичної партії ЛДПР із результатом трохи більше 8%, решта партій не подолала 5-процентний бар'єр.

На виборах у мажоритарних округах на всіх округах лідирують із великим відривом представники «Єдиної Росії».

Крім того, сайт виборчкому повідомляє, що понад 80 тисяч кримчан не знайшли себе в списках і були внесені в них безпосередньо в день виборів.

«Це пов'язано з тим поспіхом, з яким видавалися паспорти громадян РФ», - заявив голова виборчкому Михайло Малишев.

Як повідомляв УНІАН, вранці 15 вересня сайт виборчої комісії анексованого Росією Криму повідомив, що станом на 19 годину 14 вересня явка на «виборах» становила близько 46%. Таким чином, на виборчі дільниці прийшли 612,8 тисяч кримчан. Водночас сьогодні вранці виборчком не міг повідомити дані явки на момент закриття дільниць.Читайте такожЧубаров: Українці і кримські татари дружно бойкотували "вибори" на окупованому півострові

Довідка УНІАН. РФ у березні 2014 року, ігноруючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів.