США припинили надання консульских послуг у Криму
18:51, 15 вересня 2014Політика
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США припинили надання консульских послуг в окупованому Криму.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба посольства США.
"Послуги TNT з пересилання віз і документів в Криму в обох напрямках були припинені на невизначений термін у зв'язку з російським втручанням у цій частині території України", - йдеться в повідомленні.
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В посольстві розповіли, що найближчий сервісний центр TNT знаходиться в Херсоні. Крім того, консульські послуги можна буде отримати в Києві.
Як повідомляв УНІАН, вчора в окупованому Криму відбулися так звані "вибори". Явка виборців склала менш 50%.
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