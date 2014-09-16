Росіяни ідентифікували лише третину своїх загиблих в Україні бійців - ЗМІ

Російська правозахисниця Олена Васильєва з Мурманська на своїй сторінці у соцмережі Facebook розповіла про те, що до вже відомих двох тисяч імен загиблих російських військових додалася ще тисяча.

Зокрема, за її словами, тіла привезли з селищ Побєда, Сніжне, Новоазовськ та з-під Іловайська.

Активістка зазначила, що йдеться лише про дані, підтверджені з різних джерел. Вона закликала російських матерів і дружин не мовчати, адже серед загиблих може бути і їхній син чи чоловік.

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У коментарі ТСН правозахисниця зізналася, що з усього списку загиблих, вони знають імена лише третини.

"Конкретика є, там десь 250 -300 осіб", - повідомила Васильєва.

За її словами, допомагають ідентифікувати загиблих тільки ті волонтери, які знаходяться в мережі, як росіяни, так і українці.

Нагадаємо, російська правозахисниця Олена Васильєва з міста Мурманська, яка займається пошуком даних про "вантаж 200", завляє, що кількість загиблих в Україні російських солдатів, за останніми даними, вже перевищила три тисячі осіб.