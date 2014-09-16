ДНР відкидає пропозицію Порошенка про статус Донбасу

"Це законопроект для України. Для "Донецької народної республіки" закони створює наш власний парламент", - заявив РІА Новини перший віце-прем'єр ДНР Андрій Пургін.

"Можливо, це буде точка дотику для майбутніх переговорів, але не більше того", - додав він.

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Нагадаємо, вчора президент запропонував Донбасу на три роки ввести особливий порядок самоврядування, а також амністію для всіх бойовиків.