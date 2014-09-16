ДНР відкидає пропозицію Порошенка про статус Донбасу
09:28, 16 вересня 2014Політика
0 0
Влада терористичного угруповання "Донецька народна республіка" не вважає актуальним для себе проект запропонованого президентом України Петром Порошенком закону про особливий статус окремих районів Донбасу.
REUTERS
"Це законопроект для України. Для "Донецької народної республіки" закони створює наш власний парламент", - заявив РІА Новини перший віце-прем'єр ДНР Андрій Пургін.
"Можливо, це буде точка дотику для майбутніх переговорів, але не більше того", - додав він.
Читайте такожСьогодні у ВР ратифікують Угоду про асоціацію та розглянуть законопроект про "особливий статус" Донбасу
Нагадаємо, вчора президент запропонував Донбасу на три роки ввести особливий порядок самоврядування, а також амністію для всіх бойовиків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter