Бойовики планують застосувати хімічну зброю проти силовиків у аеропорту Донецька - штаб АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-служби АТО у соцмережі.

"За даними радіоперехопення, здійсненого спецслужбами України, стало відомо, що через невдалі чисельні спроби незаконних збройних формувань захопити аеропорт Донецьк, який охороняють українські силовики, терористами, як один з останніх шансів, планується застосувати хімічну зброю.Зокрема, міномет «Тюльпан» та відповідні заборонені міжнародними нормами хімічні боєприпаси, від яких можуть постраждати і мирні мешканці в районі", - йдеться у повідомленні штабу.

Повідомляється, що зазначена зброя і боєприпаси відсутні у Збройних Силах України та інших військових формуваннях нашої держави.Читайте такожБойовики намагаються відтіснити сили АТО з позицій у районі Донецька й Дебальцевого (карта АТО)

"Необхідно нагадати, що зазначене озброєння з боєприпасами великої потужності у звичайному спорядженні вже застосовувалося збройними формуваннями при штурмі аеродрому Луганськ, але при цьому хімічні боєприпаси терористи не застосовували", - повідомляє штаб.

Також передбачається, що вкотре бойовики, після застосування зброї, буде обвинувачена саме українська сторона у втратах серед мирного населення.