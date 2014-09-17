Амністію на Донбасі даруватимуть місцеві органи прокуратури — ГПУ

Про це Ярема сказав в ефірі 5 каналу, пише Gazeta.ua.

"Хто саме підпадає під дію амністії, яка передбачена новим законом, ухваленим сьогодні Верховною Радою, будуть визначати органи прокуратури на місцях", - зазначив він.

Генпрокурор наголосив, що під кримінальну відповідальність не підпадають люди, які не вчинили тяжких злочинів у період від 22 лютого і до сьогоднішнього дня.

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"Але ті особи, які брали участь у терористичних актах, убивствах та ті, хто причетний до інциденту із малайзійським Боїнгом, будуть відповідати за свої дії відповідно до чинного законодавства", - заявив Ярема.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада 277 голосами надала особливий статус захопленим територіям Луганської і Донецької областей. 287 голосами депутати амністували терористів Донбасу.

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На думку деяких експертів, надання особливого статусу захопленим територіям на Донбасі й амністія сепаратистів створюють кримінальний анклав на території України.

Водночас, в ЄС вважають, що закони про особливий статус Донбасу та амністію для представників збройних формувань на сході України, ухвалені Верховною Радою України, відповідають угоді про припинення вогню і мирному плану, затвердженим 5 вересня у Мінську.