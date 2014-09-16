Спецстатус для Донбасу свідчить про слабкість Києва - польський експерт



Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловила директор Європейської академії дипломатії Катажина Пісарська.

”За цим ховається дедалі більша слабкість України проти збройних дій росіян на території Донбасу. Якби не щораз складніша ситуація української армії..., то думаю, що президент Порошенко та Верховна Рада не були би змушені таку угоду - принаймні у такій формі - ухвалювати”, - сказала вона.

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Співрозмовник агентства звернула увагу, що власне участь російської регулярної армії у боях на Донбасі змінила розстановку сил в регіоні на не користь української влади та зазначила, що Росія надалі відіграватиме ключову роль в цьому конфлікті.

”Якщо він (закон) спрямований на те, аби задобрити сепаратистів, то це нічим не закінчиться. Бо що би не робив український уряд, то це не групи, котрі налаштовані на будь-який компроміс”, - сказала експерт, зауваживши, що сепаратисти можуть це зробити лише, якщо отримають таку вказівку з Москви. Водночас, за її словами, російська влада хоче досягнути значно більше, ніж дає їй цей документ.

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”Це не закон, котрий задовольнить Путіна”,- сказала експерт.

В той же час Пісарська сказала, що Київ ухваленням цього документу продемонстрував, що готовий подбати про інтереси жителів регіону та надати їм більше автономії.

”Росії буде складніше говорити, що український уряд не бере до уваги інтересів жителів регіону, але з іншого боку, знаємо, як діє російська пропаганда, котра кожну інформацію може викрутити та показати її у вигідному для себе світлі”, - зауважила вона.