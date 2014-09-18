Росія направила до українського кордону 4 тисячі військових з півночі окупованого Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.Читайте такожНа Донбасі присутні 5 тис. кадрових військових РФ та 15 тис. найманців - радник міністра оборони

"За оперативною інформацією, фактично всі дислоковані у північній частині окупованого Криму військові підрозділи РФ, а це 4 тис. бійців особового складу, з населених пунктів Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой, Воїнське, Азовське висунуті до адміністративного кордону з материковою частиною України з усією технікою і боєприпасами та розташовані невеликими тактичними групами від Каркінітської затоки до Арабатської стрілки", - сказав Лисенко.