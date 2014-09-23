У жовтні Україну відвідають спікери країн-членів Євросоюзу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради України.

Згідно з повідомленням, голова Верховної Ради Турчинов сьогодні провів телефонну розмову з маршалком Сенату Республіки Польща Богданом Борусевичем. Розмова відбулась за ініціативи польської сторони.

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