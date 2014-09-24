Польща вважає, що потрібної коаліції для обмеження права вето Росії в ООН сьогодні немає

Президент Польщі Броніслав Коморовський на даний момент не бачить в ООН необхідної коаліції для того, аби провести серйозне реформування організації, в тому числі, для обмеження можливостей права вето постійними членами Ради безпеки, зокрема, Росії.

Про це він сказав польським журналістам у США, куди він прибув з візитом для участі в Генеральній асамблеї ООН.

”Польща послідовно стоїть на стороні тих, хто хотів би провести реформи ООН, але сьогодні не видно якоїсь коаліції, котра змогла би таку глибоку реформу провести”, - сказав Коморовський, слова якого наводить його прес-служба.

Він відзначив, що ООН потерпає через недосконалі процедури, котрі діють в організації та які, на його думку, варто змінити.

Читайте такожСьогодні в Нью-Йорку відкривається загальнополітична дискусія Генасамблеї ООН

”Потерпає з різних причин, іноді через те, наскільки легко заблокувати міжнародні зусилля, якщо агресором стає одна з країн, котрі мають право вето в Раді Безпеки ООН”, - сказав Коморовський, маючи на увазі Росію, яка у березні анексувала Крим та з квітня продовжує дестабілізувати ситуацію на українському Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня американська New York Times написала про намір Коморовського під час виступу на Генеральній асамблеї ООН закликати обмежити право вето Росії у постійні Раді безпеки організації.

Водночас видання називало майже неможливим позбавити Росію право вето в Радбезі ООН, оскільки, згідно з установчими документами організації, за це мала би проголосувати сама РФ.