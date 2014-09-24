ЦВК доручили закуповувати послуги з обслуговування системи "Вибори"

Відповідну постанову № 471от 23 вересня 2014 року опубліковано на урядовому порталі.

Читайте такожНа Донбасі вибори можуть відбутися лише на 9 з 32 округів - ОПОРА"Кабінет міністрів України постановляє: на часткову зміну пункту 3 Порядку закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для підготовки та проведення виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 квітня 2012 року № 320 (Офіційний вісник України, 2012 р. № 31, ст. 1145 № 64, ст. 2612), установити, що закупівля послуг з підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" здійснюється Центральною виборчою комісією для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 р. на підставі укладених договорів", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори народних депутатів призначені на 26 жовтня цього року. Станом на 23 вересня, ЦВК зареєструвала 394 кандидата в народні депутати в мажоритарних округах.