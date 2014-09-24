Яценюк виступив у Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку (онлайн-трансляція)

22:00, 24 вересня 2014
Політика
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Арсеній Яценюк виступає у незалежному аналітичному центрі США у рамках візиту до Нью-Йорка.

Яценюк ответит на вопросы аналитического центра США / Фото УНИАН

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк почав виступ у Раді з міжнародних відносин (Council of foreign Relations - незалежний аналітичний центр США).

У ході візиту Яценюк також має зустрітися з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном і провести переговори з главами делегацій ряду держав-членів ООН.

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Завтра, у четвер, 25 вересня, у рамках зустрічі з представниками ділових кіл США і керівництвом американських інвестиційних та фінансових установ Яценюк представить урядовий план дій «Відновлення України».

Відео Council on Foreign Relations

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