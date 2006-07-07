Мороз направить Президенту подання щодо призначення Януковича прем’єром

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ сьогодні направить в Секретаріат Президента подання щодо призначення Віктора ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам Петро СИМОНЕНКО на брифінгу після підписання антикризової коаліції.

За його словами, сьогодні на зборах депутатів Партія регіонів запропонувала кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА і він отримав доручення від коаліції вже з цього моменту приступити до формування уряду.

Він зауважив, що вже сьогодні всі документи будуть оформлені і голова ВР О.МОРОЗ направить в Секретаріат Президента подання щодо призначення В.ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром України.

Відповідаючи на запитання, коли може відбутися голосування по кандидатурі В.ЯНУКОВИЧА П.СИМОНЕНКО нагадав, що Президент відповідно до Конституції має 15 днів для того, щоб розглянути кандидатуру і внести її на розгляд парламенту і він не виключає, що Президент скористається своїм правом.