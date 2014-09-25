Крим можуть звільнити від окупації політично-військовими засобами - політолог

Політолог, виконавчий директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос не виключає, що Крим буде звільнений від окупації політично-військовими засобами.

Про це він сказав сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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«Україна демонструє чітку і зрозумілу позицію. Інша річ – наскільки вона спроможна проводити якісь активні дії зі звільнення цієї території та з відновлення суверенітету на ній. І ми повинні розуміти, що Крим буде звільнений через політичні засоби, хоча, відверто кажучи, як на мене, це скоріше політично-військові засоби. Я думаю, що на якомусь етапі не можна виключати, в тому числі, використання сили в разі, якщо інших варіантів просто не залишиться», - сказав він, зазначивши, що на момент анексії Криму українські військові не відвойовували Крим, оскільки армія не була готова тоді до військового опору.

У той же час експерт фонду ”Майдан закордонних справ”, автор дослідження ”Крим, анатомія агресії” Юрій Смелянський зазначив, що сьогодні Україна жодним чином не впливає на ті процеси, які відбуваються на території кримського півострова.

«Не слова, а справи повинні демонструвати готовність держави захищати інтереси кримчан, готовність держави боротись за повернення Криму. На сьогодні цієї готовності у діях держави просто не видно… Крим був втрачений для України тому, що держава не готова була його відстоювати», - сказав він.