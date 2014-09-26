СБУ затримала диверсанта в Краматорську

Затриманий - зв'язковий снайпера "ДНР", який був залишений у визволеному місті для підривної роботи, повідомили в прес-центрі СБУ.

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"Затриманий громадянин України "С" 1975 року народження, на прізвисько "Хантер", у складі диверсійної групи "Вовча зграя" був підручним снайпера на прізвисько "Вовк", який вів прицільний вогонь по українських військових і хизувався в соцмережах, що робить на прикладі своєї гвинтівки засічки за кількістю вбитих ним людей", - наголошується в повідомленні.

За даними СБУ, "після звільнення силами АТО Краматорська "Вовк" втік разом з іншими бойовиками, а своє спорядження залишив на зберігання спільнику - "Хантеру", маючи в планах таємно повернутися в місто, в якому налагодилося мирне життя, і робити тут нові криваві злочини".

При затриманні зв'язкового співробітники СБУ вилучили у нього особисту амуніцію "Вовка", прилади нічного бачення, світлофільтри до нічного прицілу, 5 магазинів до СВД, а також гранати, велику кількість патронів, 4 комплекти польової форми російського зразка.

Тривають слідчі дії.