Україні потрібно ще 7,5 млрд куб. м газу, щоб пережити зиму - "Газпром"

Про це заявив глава російського "Газпрому" Олексій Міллер, повідомляє "РИА Новости".

"Україна в повному обсязі не закачала газ в підземні сховища. Це вже доконаний факт. Десь 7,5 мільярда кубів - це той обсяг, який недозакачано в українські підземки. Для безперебійного проходження Україною майбутньої зими необхідно на початок опалювального сезону мати 18 мільярдів кубометрів активного газу. Цього газу в підземках немає", - сказав Міллер в інтерв'ю телеканалу "Росія 24" за підсумками тристоронніх газових переговорів у Берліні.

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За словами глави "Газпрому", навіть якщо сторони укладуть контракт і Росія відновить постачання газу в Україну, "в період максимально сильних холодів, пікового попиту, Україні не буде вистачати газу, щоб підтримати свої добові баланси".