Перед виборами Хорошковський згадав, що два роки був закордоном через відрядження

Про це стало відомо в ході судового розгляду скарги кандидатів у депутати Світлани Заліщук, Мустафи Найєма та Сергія Лещенка про скасування реєстрації Хорошковського, повідомляє Українська правда.

Згідно з листом Прикордонної служби, Хорошковський виїхав з України 28 грудня 2012 до міста Шамбері, Франція, та повернувся до України тільки 21 вересня 2014 року з міста Тель-Авів, Ізраїль.

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У свою чергу, адвокати Хорошковського наполягають, що відсутність протягом майже двох років в Україні не є підставою для скасування його реєстрації, оскільки в цей час він був відряджений фірмою "Київська правнича компанія" закордон.

На сайті ЦВК Валерій Хорошковський також вказаний як голова Ради юристів ТОВ "Київська правнича компанія".

Однак у ході розгляду виникла невідповідність між документами, поданими Хорошковським.

Так, 15 вересня 2014 року датований протокол з'їзду партії "Сильна Україна", де Хорошковський вказаний "тимчасово не працює".

16 вересня Хорошковський подав до ЦВК автобіографію, де вказав, що з 2012 року "тимчасово не працює".

17 вересня Хорошковському під анестезією було зроблено операцію на плечі в Ізраїлі.

Після цього він 21 вересня подає до ЦВК "уточнену" автобіографію, де Хорошковський "пригадує", що з грудня 2012 по 2014 рік він працює головою ради юристів у фірмі "Київська правнича компанія".

Фото : Українська правда

Ця ж компанія начебто відрядила Хорошковського за кордон на 14 місяців, з грудня 2012 по березень 2014. На підставі цього Хорошковський намагається довести, що він не порушує норму про 5 років проживання в Україні.

У свою чергу, адвокат позивачів Тетяна Козаченка наполягає, що закон про вибори не дозволяє реєструвати Хорошковського, оскільки "проживання в Україні за цим законом означає... 3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України в закордонних дипломатичних установах України, міжнародних організаціях та їх органах".

У свою чергу, відрядження Хорошковського закордон від імені приватної фірми не є "відрядженням за межі України до міжнародних організацій та їх органів".

Згідно з публікаціями в журналі "Форбс", Хорошковський за часів відсутності в Україні мешкав у Лондоні та Монако, а також подорожував Європою на своїй яхті.