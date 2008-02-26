У НУ-НС хочуть нарешті визначитися, в якій країні вони живуть

"Основна причина того, що Конституцію треба змінювати, полягає в купі недоречностей, які вона має", – вважає член фракції "Наша Україна – Народна Самооборона" Зіновій Шкутяк. Про це він сказав в телефонному інтерв’ю корреспонденту сайту RAZOM

На думку народного депутата, через це сьогодні "її хто як хоче, так і трактує".

"Політичні кризи у нашій країні викликані саме недосконалістю Основного Закону, який писався практично "на колінах". Тому у новій редакції Конституції треба нарешті визначитися, в якій країні ми живемо, – президентській чи парламентській", – переконаний Шкутяк.