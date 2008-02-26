У НУ-НС хочуть нарешті визначитися, в якій країні вони живуть
18:03, 26 лютого 2008Політика
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Для чого потрібна нова Конституція?
|Зіновій Шкутяк
На думку народного депутата, через це сьогодні "її хто як хоче, так і трактує".
"Політичні кризи у нашій країні викликані саме недосконалістю Основного Закону, який писався практично "на колінах". Тому у новій редакції Конституції треба нарешті визначитися, в якій країні ми живемо, – президентській чи парламентській", – переконаний Шкутяк.
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