Бойовики з танків та мінометів обстріляли позиції українських військ

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук. За його інформацією, за минулу добу бойовики і російські військові вчинили понад 30 обстрілів позицій українських військ з ствольної і реактивної артилерії, стрілецької зброї, танків та мінометів.

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"В тому числі: по 4 рази вогневі удари наносилися по розташуванню українських військ в районі населених пунктів Рідкодуб і Нікішине; по 3 рази обстріляні позиції сил АТО в районі аеропорту Донецька, кургану Гостра Могила і населеного пункту Красногорівка; по 2 рази обстріляні артилерією підрозділи збройних сил і Національної гвардії в районі населених пунктів Трьохізбенка, Сміливе, Старогнатівка, Чорнухіне та Майорське", - написав Дмитнрий Тимчук.