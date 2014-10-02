Бойовики намагались прорвати оборону донецького аеропорту - центр АТО

Зокрема, сьогодні вони активно штурмовали позиції українських силовиків на території донецького аеропорту, у другому випадку бойовики за підтримки двох танків намагались прорвати оборону аеропорту, повідомляє штаб АТО у Facebook.

Як уточнюється, у другій половині дня бойовики з озброєння чотирьох танків та зенітних установок ЗУ-23-2 обстріляли позиції в Донецькому аеропорту, штурмовали опорний пункт в районі Невельського.

Читайте такожБойовики закликають Путіна ввести війська на Донбас (відео)Окрім того, під вогневі нальоти потрапили українські підрозділи в районі населених пунктів Нікішино та Чернухіно. Бойовики вели обстріли позицій в районі Щастя, Смелоє, Трудівське, Новоорлівка, Рідкодуб, Невельскоє, кургану Могила Гостра.

"В районі Старогнатівки українські військовослужбовці завадили прориву диверсійно-розвідувальної групи. Під прикриттям мінометного вогню шістнадцять бойовиків були вимушені відступити", - додали у прес-центрі.