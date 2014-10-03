В Україну прибуде делегація послів країн ОБСЄ

Про це повідомив на брифінгу у дипломатичній академії постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук.

Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ моніторять тільки позиції української армії - журналіст

За його словами, 6 жовтня Україну відвідає велика делегація з країн-членів ОБСЄ. "Група складається з 35 послів країн ОБСЄ", - сказав Ігор Прокопчук.

Як сказав дипломат, цей візит є свідченням великого інтересу міжнародного співтовариства до врегулювання ситуації в Україні.

Як повідомляв УНІАН, з часу загострення конфлікту на Донбасі, ОБСЄ посилила свою діяльність в Україні. Зокрема, організація направила своїх спостерігачів для розслідування авіакатастрофи Boeing-777, а також для моніторингу дотримання режиму припинення вогню.

Сьогодні президент головуючої в ОБСЄ Швейцарії Дідьє Буркхальтер закликав всі сторони конфлікту на сході України припинити бойові дії у зв'язку із загибеллю мирного населення і співробітника Міжнародного комітету Червоного Хреста.