Місія ООН, Світового банку та ЄС завершила оцінювання потреб у відновленні Донбасу

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Сьогодні місія надала загальний огляд попередніх рекомендацій щодо обсягу та характеристики необхідної допомоги з відновлення Донбасу.

Зокрема, місія пропонує поетапний підхід до надання допомоги. На першому етапі, згідно з рекомендаціями, необхідно зосередити роботу на швидкій оцінці короткострокових та середньострокових потреб і пріоритетів відновлення звільнених територій, з особливим акцентом на відновленні надання основних послуг, відновленні базових соціальних послуг та інфраструктури, створення сприятливих умов для повернення населення і соціально-економічного відродження.

Читайте такожПорошенко: Крим буде повернуто, а Донбас - відбудовано

На другому етапі місія пропонує зосередити свою допомогу уряду України на оцінці середньо- та довгострокових потреб відновлення та розвитку, визначенні пріоритетів щодо більш широкої національної стратегії розвитку і галузевих реформ. Терміни та обсяги цього етапу будуть визначені наприкінці першої фази.

Оцінка потреб у відновленні, розробка відповідних стратегій, планів та програм, має скеровуватися урядом України, якому ООН, Світовий банк та Європейський Союз надаватимуть оперативну та скоординовану підтримку. Для координування дій та контролю за ходом відновлювальних стратегій, місія пропонує створити Координаційну раду на найвищому державному рівні, до якої також увійдуть Постійний координатор ООН, директор Світового банку в Україні та голова Представництва ЄС в Україні.

Також пропонується створити спільну комісію з технічних питань у складі представників Державного агентства з відновлення Донбасу та координаторів з відновлення з ООН, Світового банку та Європейського Союзу. Її функція - спостереження за всіма оцінками відновлювання, планування, а також організація діяльності різних тематичних та секторальних робочих груп, створених для втілення визначених заходів. Також спільна комісія має координувати відповідні урядові інституції та донорські структури.

Читайте такожМалайзія проситиме ООН направити миротворців до місця катастрофи MH17 на Донбасі

Місія підтвердила свою готовність розпочати роботу у якнайшвидші терміни та представити конкретні заходи, які необхідно провести для відновлення Донбасу на донорській конференції, яка має пройти в Києві у листопаді.