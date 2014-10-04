Під час штурму аеропорту Донецька загинув один військовий, троє поранені - РНБО

Про це повідомив спікер Інформцентру РНБО Андрій Лисенко, пише "Українська правда".

Раніше в п'ятницю в вечірніх новинах на Першому національному ведуча Ілона Довгань повідомила про загибель 5 українських військових.

Читайте такожЧастина старого терміналу аеропорту Донецька охоплена пожежею

Повідомлення передав на канал журналіст, який знаходиться неподалік від зони бойових дій.

Як відомо, частина старого терміналу Донецького аеропорту в п'ятницю ввечері була охоплена пожежею. Внаслідок боїв також загорілося кілька житлових будинків.