Під час штурму аеропорту Донецька загинув один військовий, троє поранені - РНБО
00:08, 04 жовтня 2014Суспільство
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Під час чергового штурму Донецького аеропорту в п'ятницю загинув один український військовослужбовець, троє дістали поранень.
Під час штурму аеропорту Донецька загинув один військовий, троє поранені / REUTERS
Про це повідомив спікер Інформцентру РНБО Андрій Лисенко, пише "Українська правда".
Раніше в п'ятницю в вечірніх новинах на Першому національному ведуча Ілона Довгань повідомила про загибель 5 українських військових.
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Повідомлення передав на канал журналіст, який знаходиться неподалік від зони бойових дій.
Як відомо, частина старого терміналу Донецького аеропорту в п'ятницю ввечері була охоплена пожежею. Внаслідок боїв також загорілося кілька житлових будинків.
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