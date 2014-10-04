Під час штурму аеропорту Донецька загинув один військовий, троє поранені - РНБО

00:08, 04 жовтня 2014
Суспільство
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Під час чергового штурму Донецького аеропорту в п'ятницю загинув один український військовослужбовець, троє дістали поранень.

Донецк, аэропорт / REUTERS

Про це повідомив спікер Інформцентру РНБО Андрій Лисенко, пише "Українська правда".

Раніше в п'ятницю в вечірніх новинах на Першому національному ведуча Ілона Довгань повідомила про загибель 5 українських військових.

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Повідомлення передав на канал журналіст, який знаходиться неподалік від зони бойових дій.

Як відомо, частина старого терміналу Донецького аеропорту в п'ятницю ввечері була охоплена пожежею. Внаслідок боїв також загорілося кілька житлових будинків.

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