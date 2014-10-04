Україна закупила високоточну зброю для армії – Гелетей

Про це заявив міністр оборони Валерій Гелетей під час відвідин підприємств ВПК у Запоріжжі, передає ТСН.

Окрім озброєння, керівник армії анонсував появу автоматизованих систем управління та зв'язку.

"Ми вже закупили багато високоточної зброї і ту техніку, якої у нас не було раніше – автоматизовані системи управління, системи зв'язку та багато іншого, чого нам раніше не вистачало", - заявив Гелетей.

Читайте такожМіністерство оборони ретельно перевірить підготовку армії до зимового періоду - Яценюк"Ми повинні найближчим часом переоснастити наші Збройні сили", - сказав міністр оборони.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко пояснив, з якою метою він домовлявся на саміті НАТО про постачання Україні високоточного озброєння. В інтерв'ю ВВС HARDtalk президент сказав: «Ви маєте зрозуміти, що це робиться не для того, аби ми могли перемогти в цій конкретній війні. А для того, щоб ми могли створити у себе європейську систему безпеки».