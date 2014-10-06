ЦВК зареєструвала вже 310 міжнародних офіційних спостерігачів

Як повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, розглянувши відповідні звернення від іноземних держав та міжнародних організацій, ЦВК зареєструвала 55 офіційних спостерігачів, зокрема: 19 – від Королівства Данія, 12 – від Республіки Польща, 17 – від Міжнародного експертного центру виборчих систем (ICES), 7 – від Національного Демократичного Інституту Міжнародних Відносин на позачергових виборах народних депутатів України. Таким чином, станом на 6 жовтня загальна кількість зареєстрованих міжнародних офіційних спостерігачів складає 310 осіб.

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Крім того, Комісія прийняла постанову "Про особливості виготовлення списків виборців та іменних запрошень на вибори для окремих виборчих дільниць, утворених на території Донецької та Луганської областей". Нею визначено, що в разі неможливості виконання своїх повноважень органом ведення Державного реєстру виборців, утвореним на території зазначених областей, попередні та уточнені списки виборців, а також іменні запрошення на вибори для виборчих дільниць виготовляються іншим органом ведення Державного реєстру виборців, визначеним Службою розпорядника Державного реєстру виборців. Перелік таких виборчих дільниць надається Центральній виборчій комісії відповідними обласними державними адміністраціями, йдеться в повідомленні.