Переселенці збираються на акцію під стінами Ради

Мета акції - змусити голову Верховної Ради і народних депутатів поставити на голосування і прийняти законопроект «Про захист прав внутрішньо переміщених осіб», повідомляє Крым.Реалии.

Серед учасників акції заявлені такі громадські організації, як Євромайдан SOS, Центр громадянських свобод, Центр інформації про права людини, Кримська польова місія, Донбас SOS, переселенці і всі, хто їх підтримують, допомагають або просто небайдужі.

«Учасники акції приходять з валізами, щоб продемонструвати свій спосіб життя останні півроку», - пояснюють організатори акції.

Читайте такожСьогодні відбудеться позачергове засідання РадиПеред початком засідання парламенту учасники заходу будуть зустрічати депутатів і вручати листівки з текстом, приблизного змісту: «Якщо не голосуєте за закон, то беріть мене до себе зимувати. Переселенці # прийміть закон 4490».

Останній день, коли закон можуть прийняти - 14 жовтня.

Раніше провідні правозахисні організації України звернулися з офіційним листом до голови Верховної Ради України Олександра Турчинова з проханням розглянути проект закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» і поставити його на голосування в найближчим часом.

Читайте такожСьогодні відбудеться позачергове засідання РадиДепутати подали до Верховної Ради цей документ ще 28 серпня. Він був включений до порядку денного 16 вересня, але так і не був розглянутий.

Законопроект містить кілька принципово нових положень, які зможуть вирішити нагальні питання по життєзабезпеченню внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей.

Зокрема, в проекті закону розроблено процедуру спрощення порядку тимчасової реєстрації вимушених переселенців, скорочення термінів розгляду заяв про оформлення та переоформлення (до одного дня). Реєстрація переселенців дозволить отримати доступ до всього обсягу адміністративних послуг, в тому числі, дозволить перереєструвати бізнес і продовжити економічну діяльність.

Законопроект гарантує продовження соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, забезпечення їх соціальними та медичними послугами.

Читайте такожПереселенці зі сходу повертаються додому, але тільки по речі на зимуТакож у проекті передбачено забезпечення державою системи гарантій соціального та пенсійного забезпечення фінансування витрат, пов'язаних з тимчасовим поселенням сімей внутрішньо переміщених осіб у державні та комунальні установи.

Станом на 6 жовтня, загальна кількість громадян, які переселені з анексованих Криму і Севастополя в інші регіони материкової України становить 18358 людина. З району проведення бойових дій на Донбасі в інші регіони переселено 340 тис. 623 людини.