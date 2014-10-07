Половина українців готові до серйозних поступок Росії заради миру - опитування

Про це свідчать результати опитування фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 12 по 21 вересня 2014 року, повідомляє Дзеркало тижня.

28% з опитаних є прихильниками миру будь-якою ціною, ще 23% - готові піти на серйозні компроміси. Натомість 40% не схильні до поступок: 16% - ні до яких загалом, ще 24% згодні піти лише на незначні поступки.

Суттєво розділилися думки громадян різних регіонів України за ступенем компромісів, на які допустимо йти заради миру та припинення збройного конфлікту в Донбасі. Заради миру згодні на будь-які компроміси в Донбасі (55%), у Східному регіоні (40%) і Південному (31%) і зовсім не прийнятна така позиція в Західному (11%) та Центральному регіоні (17%).

Читайте такожБільшість жителів Донбасу хочуть жити в Україні, але чверть за незалежність (опитування)У цілому регіональні співвідношення "жорсткої" позиції ("ніяких поступок" або "тільки деякі, але не серйозні поступки") і "м'якої позиції" ("мир будь-якою ціною" і "серйозні компроміси") виглядають наступним чином: в західному регіоні - 58% "жорсткої" позиції" і 33% - "м'яких", у центральному регіоні, відповідно, 45% і 38%, у південному - 32% і 59%, у східному - 32% і 63%, в Донбасі - 19% та 79%.

Найбільш прийнятним компромісом заради миру виявилося збільшення повноважень місцевої влади - на це згодні 38% населення країни, причому істотна підтримка була висловлена у всіх регіонах України: у західному - 34%, центральному - 31%, південному - 41%, східному - 32%, в Донбасі - 22.5%.

Пропозицію про виведення Збройних сил України з Донецької та Луганської областей отримала підтримку 54% опитаних на Донбасі, однак ця пропозиція неоднозначно сприймається в різних регіонах України: у західному регіоні її підтримало лише 4%, центральному - 7%, південному - 19%, східному - 30%.

Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, крім Автономної Республіки Крим та Луганській області. У період опитування в Луганській області йшли інтенсивні військові дії, тому за рахунок Луганській області було відповідно збільшена квота Донецькій області, яка за багатьма параметрами мало відрізняється від населення Луганської області. Всього було зібрано 2035 анкет. Похибка вибірки не перевищує 2.2%.