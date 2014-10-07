Практично всі політики мають тіньове фінансування передвиборної кампанії - КВУ

Кандидати в народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради України продовжують активно використовувати технології прямого та непрямогопідкупу виборців.

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявила головний директор програм КВУ Наталія Лінник, опираючись на дані власного спостереження організації у період з 16 вересня по 5 жовтня.

Читайте такожБлок Петра Порошенка виставив конкурентом Довгого на виборах його ж людину

За її словами, кандидати роздають гроші, товари, роботи і послуги - як особисто чи через мережі активістів, так і через власні благодійні фонди, мережі спеціально найнятих осіб (“бригадирів” тощо). За її словами, ціна голосу виборця на цих виборах складає від 50 до 200 грн.

«Тобто, зросли ціни, кожна копійка на рахунку не тільки в кандидатів у депутати, а й у виборців, і, звичайно, що кандидати спекулюють на цьому», - пояснила експерт.

У КВУ наголошують, що органам внутрішніх справ необхідно давати належну правову оцінку таким діям. У перспективі також варто посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за відповідні діяння.

Говорячи про особливості цієї кампанії, в КВУ звернули увагу, що досить поширеним явищем під час парламентських виборів нинішнього року стало розміщення зовнішньої політичної реклами без будь-яких вихідних даних, що може свідчити про тіньове фінансування передвиборної агітації. Білборди та інші носії політичної реклами з агітацією без будь-яких вихідних даних розміщувались практично всіма основними політичними силами.

При цьому, як додали в КВУ, сама агітація залишається малозмістовною і будується навколо спекуляцій на тематику війни та миру, люстрації та інших подібних тем. Змістовної дискусії про напрями розвитку країни політичні сили не проводять, наголошують експерти.

Говорячи про роботу Центральної виборчої комісії, в Комітеті виборців зазначили, що ЦВК здійснює свою діяльність з підготовки до проведення позачергових виборів у відповідності до вимог законодавства.

Читайте такожБільшість кандидатів у депутати - "середнього віку", майже 30% безробітні

«Більшість актів, необхідних для належного застосування Закону “Про вибори народних депутатів України”, було прийнято ЦВК ще до початку виборчого процесу. Основною проблемою роботи ЦВК є відсутність достатніх фінансових та кадрових ресурсів для проведення широкомасштабного навчання членів комісій, опрацювання документів, поданих потенційними суб’єктами виборчого процесу для їх реєстрації на виборах… Однак, як і на президентських виборах 2014 року, проблема стабільності складу ОВК все ще залишається актуальною. Станом на початок жовтня склад ОВК було оновлено більш як на чверть, і ЦВК продовжує вносити зміни до їх складу. Часті зміни у складі комісій не сприяють належній організації виборчого процесу, послаблюють ефективність заходів ЦВК та міжнародних донорів щодо навчання членів комісій з питань організації виборів. У перспективі, до законів про вибори варто було б внести зміни, які звужуватимуть можливості для заміни членів комісій суб’єктами подання їхніх кандидатур до складу комісій», - йдеться у звіті за результатами спостереження КВУ.

Нагадаємо, позачергові вибори до ВР призначено на 26 жовтня.