Понад 40% українців готові служити за контрактом за 5-10 тисяч гривень – опитування

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 10 вересня 2014 року.

Відповідаючи на запитання, за яку місячну оплату вони погодилися б піти (або рекомендували б іти своїм дітям або родичам) служити за контрактом до Збройних сил солдатом або сержантом, серед тих, хто погодився б служити, найчастіше називають розмір оплати в діапазоні від 5 до 10 тис. гривень (40,1% тих, хто погодився б служити за контрактом а армії).

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Відповідаючи на запитання «Якщо б вам запропонували щорічно протягом місяця проходити підготовку резервістом у Збройних силах, сплачуючи грошову компенсацію, то яким мав би бути рівень компенсації, щоб ви на ці умови погодилися?», найчастіше респонденти називають суму в діапазоні від 4 до 10 тис. гривень (56,9% тих, хто погодився би проходити підготовку резервістом).

У той же час, 37,4% громадян України готові особисто (або підтримати рішення своїх рідних) стати до лав ЗСУ у разі зовнішньої агресії (серед чоловічого населення віком до 60 років – 52,8%). 47,5% опитаних готові добровільно перераховувати частину (5-10%) своїх доходів на потреби Збройних сил.

Найчастіше готові особисто (або підтримати рішення своїх рідних) стати до лав ЗСУ у разі зовнішньої агресії жителі Центрального регіону (50,1% усіх жителів цього регіону), у Західному регіоні таку готовність висловили 43,4%, на Півдні – 29,3%, на Сході – 28,8%, на Донбасі – 17,2%.

Готові добровільно перераховувати частину своїх доходів на потреби ЗСУ 63,6% жителів Західного, 57,4% – Центрального, 34,6% – Південного, 35,7% – Східного регіонів і 27,8% жителів Донбасу.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 10 вересня 2014 року. Було опитано 2014 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.