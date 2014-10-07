80% українців відчувають загрозу зовнішньої збройної агресії - опитування

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Найчастіше, на думку респондентів, загроза відчувається з боку Росії (76,3%). При цьому кількість тих, хто вказує на існування загрози з боку РФ, істотно зросла порівняно з липнем 2013 року (тоді - лише 22,7%).

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Більшість опитаних вважають, що не існує загрози Україні з боку Європейського Союзу і США (на це вказали відповідно 60,9% і 54,2%, наявність загрози з їхнього боку констатують лише відповідно 20,1% і 24,9% опитаних).

На наявність загрози з боку Росії вказують переважна більшість жителів усіх регіонів, крім Донбасу. На Донбасі респонденти, які вказують на наявність такої загрози, становлять 35% (приблизно стільки ж, скільки й тих, хто її заперечує, – 37,8%). Загроза з боку США та ЄС оцінюється жителями Донбасу також відносно низько (відповідно 36,6% і 28,1%).

Переважна більшість опитаних вказують на існування загроз з боку Росії в енергетичній (78,8%) та інформаційній (72,5%) сферах, на існування військової загрози (78,6%), на прагнення Росії дестабілізувати економіку України (76,6%) і політичну ситуацію в Україні (75,7%).

Дослідження проводилося з 5 по 10 вересня. Було опитано 2 тис. 14 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.