Терористи навмисно вбивають мирних людей, щоб викликати ненависть до України - Тарута



Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації, про це керівник регіону Сергій Тарута заявив на сьогоднішній зустрічі з працівниками Азовського судноремонтного заводу в Маріуполі.

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Глава Донецької ОДА підкреслив, що українські військові не стріляють по населених пунктах, всі руйнування і людські жертви - від дій представників самопроголошеної республіки.