Терористи навмисно вбивають мирних людей, щоб викликати ненависть до України - Тарута
00:12, 09 жовтня 2014Політика
0 0
На Донбасі в даний час терористи спеціально вбивають мирних людей, щоб викликати ненависть до України.
Тарута: всі руйнування і людські жертви - від дій терористів
Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації, про це керівник регіону Сергій Тарута заявив на сьогоднішній зустрічі з працівниками Азовського судноремонтного заводу в Маріуполі.
Читайте такожТарута: Винні у смерті жителів Донецька мають бути покарані
Глава Донецької ОДА підкреслив, що українські військові не стріляють по населених пунктах, всі руйнування і людські жертви - від дій представників самопроголошеної республіки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter