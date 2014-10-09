У Кременчуці лідирує Блок Петра Порошенка та Шаповалов – соцопитування GFK

Кременчуцьке Громадське вирішило замовити Незалежній Американській Соціологічній Компанії GFK, яка займається маркетинговими дослідженнями, дослідження по рейтингу політичних партій. Відповідно можна вважати, що це опитування може бути моделюванням всеукраїнських результатів виборів народних депутатів, які відбудуться 26 жовтня.

Результати, що вийшли, практично, збігаються з результатами соціологічних досліджень по всій Україні. Було поставлено два основних питання: кого ви підтримуєте на виборах по мажоритарному округу та серед політичних сил?

По партіях – однозначним лідером є Блок Петра Порошенко, на другому місті – Народний фронт, на третьому – Батьківщина і Свобода.

Серед мажоритарних кандидатів по 146 виборчому округу на першому місті – самовисуванець Юрій Шаповалов, на другому – представник БПП Сергій Перепел, третє місце отримав Дмитро Кавунник з Радикальної партії, четвертий – колишній регіонал Олег Надоша.

Нагадаємо, Юрій Шаповалов переміг на минулих виборах народних депутатів по 146 округу, йшов від команди тодішнього мера Кременчука Олега Бабаєва.

Сергій Перепел є головою Кременчуцької організації «Удар», а Дмитро Кавунник – лідер місцевого осередку «Радикальної партії». Олег Надоша є колишнім мером Кременчука та народним депутатом від Партії регіонів.

Микола Несен - кандидат від власника Полтавського та Біланівського ГЗК Костянтина Жеваго та йде під брендом «Полтавського патріотичного блоку».

Офіційний прес-реліз «GFK»