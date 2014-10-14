ЄС очікує від РФ повного виведення з України військ, обладнання та зброї

Про це заявила сьогодні в Брюсселі речник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Майя Косьянчич, передає власний кореспондент УНІАН.

«Ми взяли до уваги цю заяву. Це – давній запит ЄС стосовно того, щоб Росія відвела свої війська від кордону. Але що дійсно важливо, так це повага до української територіальної цілісності, суверенітету. У цьому плані відвід російських сил від кордону може бути позитивним, але ми переконані, що Росія має відвести свої сили, обладнання та озброєння безпосередньо з української території. Це запит, який вже довго просить виконати ЄС», - заявила вона.

За словами Косьянчич, «політичне та стабільне рішення поточної кризи в Україні є головним питанням, яке ми обговорюємо на найвищому рівні з президентом Путіним». «Ми будемо продовжувати докладати всіх зусиль, щоб досягти цього. Перший пріоритет – повна імплементація Мінського протоколу та виконання угод, починаючи з повної поваги до припинення вогню та подальших кроків, які мають бути зроблені», - наголосила речниця Ештон.

Читайте такожЄС стурбований обстрілами Донецька та продовженням бойових дій на ДонбасіКоментуючи візит Путіна до Сербії, Косьянчич підкреслила, що Сербія – країна-кандидат, яка зараз веде переговори з ЄС. «Ми очікуємо, що проєвропейський напрям Сербії буде підтверджений під час цього візиту до Белграду», - сказала представник Ештон.

Як повідомлялося, в ніч на неділю, 12 жовтня, Путін наказав повернути війська з навчань в Ростовській області до місць постійної дислокації. Рішення про відведення військ було ухвалене під час робочої зустрічі Путіна з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Нагадаємо, відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці листопада 2013 року стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю історію держави протестів. В результаті на той час президент Віктор Янукович у лютому, після масового розстрілу беззбройних євромайданівців на Майдані Незалежності в Києві, втік до Росії.

РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ поставляла важке озброєння терористам у Луганській і Донецькій областях, а в серпні – практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська.

За даними ООН, з середини квітня по 6 жовтня на сході України загинули щонайменше 3 тис. 660 чоловік, близько 9 тисяч були поранені.