Яценюк нарахував понад тисячу добровольців, охочих побудувати "стіну" на кордоні з РФ

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, повідомляє INSIDER.

"Вже зараз на реалізацію проекту "Стіна" чи "Європейський вал" записалися 1145 громадян", - заявили Яценюк.

Він зазначив, уряд оголошує публічний тендер, щоб залучити до будівництва проекту українські підприємства і дати роботу українцям.

Читайте такожУкраїнські військові отримають від США бронежилети, техніку і колючий дріт

Яценюк також заявив, що без облаштування державного кордону з Російською Федерацією Україна не зможе отримати безвізовий режим з Європейським Союзом. Прем'єр-міністр зазначив, що головною метою проекту “Стіна”, реалізацію якого розпочав український уряд, є зупинка нелегальної міграції, диверсійних груп, контроль за переміщенням зброї та радіоактивних речовин.