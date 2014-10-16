Бюджет армії за 23 роки незалежності збільшувався на рівні інфляції – експерт

Про це під час «круглого столу» в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», сказав генерал-лейтенант Ігор Романенко, який обіймав у 2006-2010 рр. посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

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"За 23 роки незалежності з року в рік нам бюджет збільшували рівно на інфляцію, яка прогнозувалася наступного року. Збройні сили погіршили боєготовність, бойову підготовку", - сказав Романенко.

За його словами, бюджет армії в 2014 році становить 26,9 млрд грн і включає додатково виділені 11,7 млрд грн через військові дії на сході України. Армійський бюджет становить 1,78% від ВВП України в 2014 році та є найбільшим за роки незалежності. З них до кінця року 73% буде витрачено на утримання армії, тоді як у західних збройних силах цей показник не перевищує 50%, відзначив експерт.

Разом з тим, за словами Романенка, потреби армії в мирний час становить 24,7 млрд грн, а для розвитку мобільної та сучасної армії необхідно 40-50 млрд грн щорічно.

Водночас, у відкликаному проекті бюджету на 2015 рік було заплановано витратити 0,91% ВВП на потреби армії, що менше, ніж у 2013 році. За словами експерта, потреби армії в 2015 році є не меншими, ніж у 2014 році.