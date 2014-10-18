Турчинов у вівторок підніме в Раді питання про заборону російських серіалів

Про це він сказав у своєму коментарі, повідомляє сайт Верховної Ради.

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"Я повністю підтримую позицію комбатов про неприпустимість транслювати на вітчизняних телеканалах медіа-продукт, зокрема, телесеріали, які героїзують ворогів нашої держави, тих, хто розв'язав і всіляко підтримує війну в Україні", - сказав він, пояснивши, що саме тому буде наполягати на розгляді цього питання на позачерговому засіданні в понеділок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні комбати батальйонів висловили обурення політикою українських телеканалів, зокрема, присутністю на них російської пропаганди. В зв'язку з цим вони звернулись із відкритим листом до президента Петра Порошенка з проханням вжити заходів з припинення трансляції на українських телеканалах фільмів чи серіалів про російських військовослужбовців та силовиків.

Між тим, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення ще 31 липня закликала керівників медіа-груп і телеканалів із підвищеною увагою ставитися до програмного контенту і не показувати фільми про російських солдат. А 16 вересня Державне агентство з питань кіно заборонило показ в Україні 9 фільмів і телесеріалів російського виробництва.