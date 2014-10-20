Росія продовжує шпигувати з повітря за позиціями сил АТО
15:12, 20 жовтня 2014Політика
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Російські військові продовжують активне використання безпілотних літальних апаратів для розвідки в районі проведення антитерористичної операції на сході України.
За добу помітили 6 безпілотників / flickr.com/vaguardpao
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
"ЗС РФ продовжують активне використання БПЛА для проведення повітряної розвідки. Учора прикордонники зафіксували застосування безпілотників поблизу Маріуполя та в контрольованих районах на Донеччині у шести випадках. Літальні апарати були помічені в районі н.п. Сартана, Велика Новосілка та Курахове", - сказав Лисенко.
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Він зазначив, що загалом впродовж минулого тижня у 21 випадку було зафіксовано 37 БПЛА, що здійснювали розвідку позицій сил АТО.
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