Росія продовжує шпигувати з повітря за позиціями сил АТО

15:12, 20 жовтня 2014
Політика
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Російські військові продовжують активне використання безпілотних літальних апаратів для розвідки в районі проведення антитерористичної операції на сході України.

flickr.com/vaguardpao

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"ЗС РФ продовжують активне використання БПЛА для проведення повітряної розвідки. Учора прикордонники зафіксували застосування безпілотників поблизу Маріуполя та в контрольованих районах на Донеччині у шести випадках. Літальні апарати були помічені в районі н.п. Сартана, Велика Новосілка та Курахове", - сказав Лисенко.

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Він зазначив, що загалом впродовж минулого тижня у 21 випадку було зафіксовано 37 БПЛА, що здійснювали розвідку позицій сил АТО.

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