Нацгвардія отримала партію броньованих автомобілів Spartan-aps

Участь у сьогоднішній презентації і врученні сертифікатів на 10 автомобілів «Spartan-aps» взяли голова Верховної Ради Олександр Турчинов спільно з керівництвом Міністерства внутрішніх справ України, Нацгвардії, Міністерства оборони України та Служби безпеки України, повідомили УНІАН у прес-службі ВАР.

Ці броньовані автомобілі, за словами Турчинова, виготовлені на вітчизняному підприємстві - заводі «КРАЗ». «На прикладі цих потужних машин видно, як ефективно почав працювати оборонний комплекс країни», - зазначив він.

Як зазначається в повідомленні, 10 зразків нових потужних машин виконано на замовлення Національної гвардії з урахуванням конструктивних зауважень і побажань та раціоналізаторських пропозицій.

Читайте такожНацгвардія отримала 100 одиниць нової техніки - Тимчук«Цих машин дуже потребують наші військові, вони є найкращими зразками подібної техніки не лише в Україні, а й у світі», - підкреслив Турчинов.

Він висловив сподівання, що попит на них буде не лише в Україні, а й за її межами. «Це зміцнюватиме наш експортний потенціал, це додаткові робочі місця, додаткові зарплати», - сказав спікер.

За словами міністра оборони України Степана Полторака, машини мають вдосконалену систему озброєння, на них встановлені нові системи ураження противника. Також він зазначив, що за кілька днів ці машини будуть направлені у зону АТО.

Турчинов вручив водіям сертифікати на нові військові машини.