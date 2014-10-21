Турчинов назвав основні заслуги нинішньої Ради

Про це сказав голова Верховної Ради України Олександр Турчинов в інтерв'ю програмі «ТСН» телеканалу «1+1».

Відповідаючи на запитання щодо важливих рішень нинішньої ВР, Турчинов сказав: «По перше, відновили дію демократичної Конституції і, я переконаний, що історичним рішенням була оця синхронна ратифікація (йдеться про синхронну ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та ЄС парламентом України та Європарламентом - УНІАН)» .

Він додав: «Ми робимо все, щоб європейська перспектива не була політичним гаслом або написом на білборді».

Читайте такожПрезидент підписав закон, що дозволяє судити Януковича

Говорячи про рішення, які не були ухвалені ВР, Турчинов сказав: «Що стосується неприйнятих рішень, то, на превеликий жаль, уряд вносив декілька програмних своїх документів, щоб протягом трьох років ми вже були фактично європейською країною, готовою вступати до ЄС. На превеликий жаль, виходячи з політичної боротьби, яка йде навколо виборчого процесу це не було підтримано», - наголосив Турчинов.