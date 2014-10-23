Російська авіація продовжує розвідку: Мі-8 здійснив політ вздовж лінії кордону з Україною

Незаконні збройні формування та Збройні сили РФ продовжують використовувати авіацію та безпілотники для проведення повітряної розвідки.

Читайте такожРосійські безпілотники знову шпигують над Маріуполем та на кордоні із Кримом

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що вчора було зафіксовано політ вертольота Мі-8 ЗС РФ вздовж лінії державного кордону з боку Росії без порушення повітряного простору України навпроти ділянок відділів прикордонної служби «Марківка», «Мілове» та «Білолуцьк» Луганського загону. Також вчора ввечері на ділянці відділу «Сартана» Донецького загону зафіксовано проліт безпілотника в напрямку Комінтернового.

«Упродовж доби бойових зіткнень підрозділів Держприкордонслужби із незаконними збройними формуваннями та обстрілів позицій прикордонників не було», - сказав Лисенко.