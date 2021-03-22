У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про засудження подій, що відбулися 20 березня 2021 року біля Офісу президента України (№5295).
Читайте такожЗеленський обіцяє за три роки створити в Україні "прозору та ефективну" судову системуТекст проекту постанови на сайті парламенту наразі ще не оприлюднений.
Його авторами є 130 народних депутатів від фракції "Слуга народу".
Зокрема, голова фракції Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко.
Акція на підтримку Стерненка 20 березня: що відбувалося
- Акція на підтримку Сергія Стерненка на знак протесту проти його ув’язнення розпочалася 20 березня о 19:00 - в день його народження. Учасники скандували: «Зеленський, не мовчи!», а також: «Справедливість - Стерненку, справедливість - усім!».
- Протестувальники висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за ґрат Стерненка та Андрія Антоненка, а також запровадити санкції проти Андрія Портнова.
- Учасники протестів палили фаєри та кидали їх у бік поліцейських. Окрім того, вони розмалювали вхідні двері та стіни Офісу президента, а також порозливали червону фарбу.
- У двох центральних дверях ОП протестувальники розбили скло і кинули туди петарду.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля офісу президента України в Києві та затримала одного з учасників. Після затримання під Печерським управлінням поліції в Києві сталися сутички.
Затриманому повідомили про підозру у хуліганстві з використанням зброї.
За попередніми оцінками експертів, усунення пошкоджень будівлі Офісу президента коштуватиме приблизно два мільйони гривень.
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