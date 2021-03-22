Його авторами є 130 народних депутатів від "Слуги народу".

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про засудження подій, що відбулися 20 березня 2021 року біля Офісу президента України (№5295).

Читайте такожЗеленський обіцяє за три роки створити в Україні "прозору та ефективну" судову системуТекст проекту постанови на сайті парламенту наразі ще не оприлюднений.

Його авторами є 130 народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Зокрема, голова фракції Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко.

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Автор: Тетяна Поляковська